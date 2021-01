“Il primario ha ucciso pazienti Covid”. Un infermiere: lo fa per liberare i letti (Di martedì 26 gennaio 2021) Arrestato per omicidio, dirigeva il pronto soccorso di Montichiari. Il gip di Brescia: “Era consapevole di ciò che faceva”. Quattro i casi sospetti. Lui intercettato: “Ho somministrato a quel malato il farmaco letale”. Un collega: “È pazzo, io non ci sto” Leggi su repubblica (Di martedì 26 gennaio 2021) Arrestato per omicidio, dirigeva il pronto soccorso di Montichiari. Il gip di Brescia: “Era consapevole di ciò che faceva”. Quattro i casi sospetti. Lui intercettato: “Ho somministrato a quel malato il farmaco letale”. Un collega: “È pazzo, io non ci sto”

