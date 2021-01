Il Governo sempre più in bilico, mentre altrove fioccano i lockdown (Di lunedì 25 gennaio 2021) La situazione generale, nel paese, no è delle migliori. Il Governo appare ancora fortemente in bilico, e lo spettro elezioni si avvicina. Terapia intensiva (Facebook)Il paese è a tutti gli effetti sull’orlo di una crisi di nervi. Tutto sembra sfuggire di mano, a cominciare dal Governo nazionale. L’esecutivo Conte, il secondo, per la precisione, sembra perdere sempre più convinzione e certezze rispetto a quella integrità quantomeno istituzionale che negli ultimi mesi ne avevano contraddistinto l’operato. L’efficienza ed il comune fine tra i vari rappresentanti sembrava poter essere uno dei fiori all’occhiello di questo esecutivo. A questo punto, lo stesso Governo sembra non sapere ancora bene quale strada imboccare, se ritornare sui suoi passi rispetto alla posizione di Matteo Renzi e ... Leggi su chenews (Di lunedì 25 gennaio 2021) La situazione generale, nel paese, no è delle migliori. Ilappare ancora fortemente in, e lo spettro elezioni si avvicina. Terapia intensiva (Facebook)Il paese è a tutti gli effetti sull’orlo di una crisi di nervi. Tutto sembra sfuggire di mano, a cominciare dalnazionale. L’esecutivo Conte, il secondo, per la precisione, sembra perderepiù convinzione e certezze rispetto a quella integrità quantomeno istituzionale che negli ultimi mesi ne avevano contraddistinto l’operato. L’efficienza ed il comune fine tra i vari rappresentanti sembrava poter essere uno dei fiori all’occhiello di questo esecutivo. A questo punto, lo stessosembra non sapere ancora bene quale strada imboccare, se ritornare sui suoi passi rispetto alla posizione di Matteo Renzi e ...

Ultime Notizie dalla rete : Governo sempre Monitoraggio Covid. I governatori leghisti chiedono di modificare sistema valutazione: “Governo non può sempre incolpare le Regioni” Quotidiano Sanità Crisi di governo: Conte al Colle, scelta obbligata

I numeri non sono dalla parte del premier. Ma una volta che ti sei dimesso, la crisi esce del tutto dal tuo controllo ed entra nell'esclusiva sfera di competenza del Quirinale ...

Jiangsu sempre più difficoltà: gli stranieri non si presentano alla ripresa

La squadra di proprietà di Suning, che controlla anche l'Inter, alle prese con stipendi non pagati e riduzioni dei compensi imposti dal governo cinese ...

I numeri non sono dalla parte del premier. Ma una volta che ti sei dimessi, la crisi esce del tutto dal tuo controllo ed entra nell'esclusiva sfera di competenza del Quirinale ...La squadra di proprietà di Suning, che controlla anche l'Inter, alle prese con stipendi non pagati e riduzioni dei compensi imposti dal governo cinese ...