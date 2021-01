Flavio Insinna non dimentica: da cinque anni chiede giustizia (Di lunedì 25 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Flavio Insinna non può dimenticare ciò che è successo cinque anni fa: il conduttore chiede da sempre giustizia, impossibile dimenticare. Flavio Insinna chiede giustizia per Giulio Regeni, il ragazzo che purtroppo un bruttissimo e drammatico giorno di ben cinque anni fa ormai è stato ucciso in Egitto dopo essere stato rapito e torturato. Le circostanze Leggi su youmovies (Di lunedì 25 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.non puòre ciò che è successofa: il conduttoreda sempre, impossibilere.per Giulio Regeni, il ragazzo che purtroppo un bruttissimo e drammatico giorno di benfa ormai è stato ucciso in Egitto dopo essere stato rapito e torturato. Le circostanze

StefanoGuerrera : e pensare che siamo rimasti sconvolti per mesi per i fuori onda di Flavio Insinna mentre Alfonso Signorini fa tranq… - ringoringhetto : L'eredità, 'dove l'abbiamo già visto'. Anche Insinna sconcertato dal nuovo campione: la rivolta dei telespettatori - Angela96762489 : RT @CaterinaColang2: @axelvassallo @RaiUno @insinnaflavio Già sintonizzata per passare un'ora in piacevole compagnia di Flavio Insinna e 'L… - AngelaVillani9 : RT @CaterinaColang2: @axelvassallo @RaiUno @insinnaflavio Già sintonizzata per passare un'ora in piacevole compagnia di Flavio Insinna e 'L… - nibbler1234567 : Tra i giurati de #ilcantantemascherato Caterina Balivo Costantino della Gherardesca Flavio Insinna Patty Pravo Francesco Facchinetti -