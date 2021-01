Coronavirus | tornano a salire vittime e terapie intensive In aumento anche i ricoveri

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Sono 8.562 i nuovi casi di Covid-19 e 420 leaccertati nelle ultime 24. E' quanto emerge dall'ultimo bollettino del ministero della Salute. Salgono così a 85.881 il numero dei morti in questa pandemia. Ieri erano stati 11.629 i nuovi casi e 299 i decessi. I tamponi (molecolari e antigenici) effettuati sono 143.116 contro i 216.211 di ieri, per un tasso positivi/test che sale al 5,9% (ieri era 5,3%).le. Sono 2.421 in totale, 21 in più di ieri. Inordinari, 21,424, 115 in più di ieri. Gli attualmente positivi sono 491.630, con un calo di 7.648 rispetto a ieri. Dall'inizio dell'epidemia sono invece 1.897.861 i pazienti dimessi o guariti, con un incremento nelle ultime 24 ore di 15.787. ...