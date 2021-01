Conte si dimette: epilogo o nuovo inizio? (Di lunedì 25 gennaio 2021) Nella giornata di domani previste le dimissioni del premier che salirà al Colle dopo le ultime evoluzioni della situazione politica. Conte Mattarella (Facebook)Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio, è atteso al Colle nella giornata di domani per rassegnare le sue dimissioni. L’indicazione arriva nella giornata di oggi da una serie di indiscrezioni lanciate da fonti interne allo stesso esecutivo. A questo punto non è ancora chiaro cosa succederà dopo, se cioè di andrà verso un nuovo esecutivo guidato dallo stesso Conte, sarebbe il terzo, oppure verso un nome nuovo che potrebbe mettere tutti d’accorso. Non è al momento, seriamente ipotizzabile, che si possa andare ad elezioni anticipate da subito. In questa fase, anche nello stesso Movimento Cinque Stelle, ci si interroga se sia ... Leggi su chenews (Di lunedì 25 gennaio 2021) Nella giornata di domani previste le dimissioni del premier che salirà al Colle dopo le ultime evoluzioni della situazione politica.Mattarella (Facebook)Giuseppe, Presidente del Consiglio, è atteso al Colle nella giornata di domani per rassegnare le sue dimissioni. L’indicazione arriva nella giornata di oggi da una serie di indiscrezioni lanciate da fonti interne allo stesso esecutivo. A questo punto non è ancora chiaro cosa succederà dopo, se cioè di andrà verso unesecutivo guidato dallo stesso, sarebbe il terzo, oppure verso un nomeche potrebbe mettere tutti d’accorso. Non è al momento, seriamente ipotizzabile, che si possa andare ad elezioni anticipate da subito. In questa fase, anche nello stesso Movimento Cinque Stelle, ci si interroga se sia ...

Agenzia_Ansa : #Governo, #Conte si dimette domani. Prima il Cdm, poi al #Quirinale da #Mattarella. #Salvini: 'Quel che succede è v… - HuffPostItalia : Se Conte si dimette, Responsabili e Forza Italia pronti ad entrare in gioco - ElisaDospina : Quindi #Conte si dimette ... già lo vedo chiudersi in casa e farsi un lockdown staccando cellulari, social e media.… - DibblestheWine : In che senso Conte si dimette? - lciae8 : Se Conte si dimette ne esce da eroe e alle elezioni prende percentuali bulgare. Ottima strategia -