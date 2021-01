Come una lastra di ghiaccio spessa 100 metri che copre l'intero Regno Unito (Di lunedì 25 gennaio 2021) AGI - La velocità con cui la Terra ha perso ghiaccio è aumentata notevolmente negli ultimi tre decenni, da 0,8 trilioni di tonnellate all'anno negli anni '90 a 1,3 trilioni di tonnellate all'anno entro il 2017. Sono i risultati emersi da uno studio, pubblicato oggi su The Cryosphere, condotta da un team di ricercatori guidato dall'Università di Leeds nel Regno Unito, che ha utilizzato le informazioni dai satelliti ERS, Envisat e CryoSat dell'ESA, nonché dalle missioni Copernicus Sentinel-1 e Sentinel-2. I risultati rivelano anche che 28 trilioni di tonnellate di ghiaccio sono state perse tra il 1994 e il 2017, equivalenti a una lastra di ghiaccio di 100 metri di spessore che copre l'intero Regno ... Leggi su agi (Di lunedì 25 gennaio 2021) AGI - La velocità con cui la Terra ha persoè aumentata notevolmente negli ultimi tre decenni, da 0,8 trilioni di tonnellate all'anno negli anni '90 a 1,3 trilioni di tonnellate all'anno entro il 2017. Sono i risultati emersi da uno studio, pubblicato oggi su The Cryosphere, condotta da un team di ricercatori guidato dall'Università di Leeds nel, che ha utilizzato le informazioni dai satelliti ERS, Envisat e CryoSat dell'ESA, nonché dalle missioni Copernicus Sentinel-1 e Sentinel-2. I risultati rivelano anche che 28 trilioni di tonnellate disono state perse tra il 1994 e il 2017, equivalenti a unadidi 100di spessore chel'...

