Cira di Capua | Corte dei Conti rileva ‘criticità’ sulla gestione 2018 ma dati in miglioramento

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiCaserta – “Criticità” nellafinanziaria per l’annosono statete dalladeinei confronti del Centro Italiano di Ricerche Aerospaziali () che ha sede a, nel Casertano. Ilè una società consortile per azioni a maggioranza pubblica, sottoposta alla vigilanza del Ministero dell’Università e della Ricerca (MIUR), i cui bilanci vengono esaminati dalla sezione delladeiche si occupa di Controllo sugli enti. Alè affidato il compito di dare attuazione al Programma nazionale di ricerche aerospaziali (Pro.R.A.), contenente l’attività di ricerca, la sperimentazione, la produzione e lo scambio di informazioni, la formazione ...

casertafocus : ECCELLENZA NOSTRANA – Un altro premio internazionale per il Cira di Capua -

Ultime Notizie dalla rete : Cira Capua

anteprima24.it

Caserta – “Criticità” nella gestione finanziaria per l’anno 2018 sono state rilevate dalla Corte dei Conti nei confronti del Centro Italiano di Ricerche Aerospaziali (Cira) che ha sede a Capua, nel Ca ...10:51:51 CAPUA. Il Cira si è aggiudicato l'EDA Defense Innovation Prize 2020, il prestigioso premio assegnato dall'Agenzia Europea per la Difesa, grazie al progetto SWADAR (Swarm ADvanced Detection An ...