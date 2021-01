Che donna è Dayane Mello Bomba sul GF Vip | conferme pesantissime | I concorrenti hanno già capito tutto | chi vincerà

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 25 gennaio 2021) La "ghiaccio". Si complica la situazione di, concorrente del Grande Fratello Vip su Canale 5 travolta dalle polemiche. Tra poche ore Alfonso Signorini potrebbe annunciare in diretta il passaggio in finale della modella brasiliana o, viceversa, una sua clamorosa squalifica. Al centro della bufera la frase su Tommaso Zorzi (definito "malato mentale") e quella sulle persone in sovrappeso ("Si dovrebbero vergognare"). In entrambi i casi, lasembra aver dimostrato poco tatto e sensibilità e Salvo Veneziano, ex concorrente del primo storico Grande Fratello "normale" e della penultima edizione Vip (da cui fu squalificato per frasi sessiste) la inchioda: "priva di emozioni e sentimenti", ha scritto l'ex pizzaiolo siciliano su social, per poi ribadire l'epiteto ...