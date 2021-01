Cabiate, bimba di 18 mesi morta: “Violentata e picchiata ripetutamente per diversi giorni” (Di lunedì 25 gennaio 2021) . “È stata picchiata ripetutamente per giorni prima di morire”: a dirlo è l’autopsia del medico legale di Bergamo a cui è stato affidato il caso della bimba di 18 mesi morta a Cabiate, in provincia di Como, l’11 gennaio scorso. Proprio l’esame del medico ha incastrato il compagno della madre, accusato di aver ucciso e violentato la piccola. “È stata ripetutamente picchiata, non solo il giorno della morte, ma anche in precedenti circostanze”: è il riscontro del medico legale di Bergamo a cui è stato affidato l’incarico di eseguire l’autopsia sulla piccola di 18 mesi, morta l’11 gennaio scorso a Cabiate in provincia di Como. Ed è stata proprio l’autopsia a far scattare le manette nei ... Leggi su limemagazine.eu (Di lunedì 25 gennaio 2021) . “È stataperprima di morire”: a dirlo è l’autopsia del medico legale di Bergamo a cui è stato affidato il caso delladi 18, in provincia di Como, l’11 gennaio scorso. Proprio l’esame del medico ha incastrato il compagno della madre, accusato di aver ucciso e violentato la piccola. “È stata, non solo il giorno della morte, ma anche in precedenti circostanze”: è il riscontro del medico legale di Bergamo a cui è stato affidato l’incarico di eseguire l’autopsia sulla piccola di 18l’11 gennaio scorso ain provincia di Como. Ed è stata proprio l’autopsia a far scattare le manette nei ...

