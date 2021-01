Brooklyn Beckham e la futura moglie nudi: sul corpo i segni dell’amore (Di lunedì 25 gennaio 2021) Brooklyn Beckham e Nicola Peltz si amano alla follia. In attesa di diventare marito e moglie, sui social è una raffica continua di reciproche dichiarazioni romantiche. Ma condividere i suoi sentimenti con migliaia di fan non è abbastanza per il figlio di David Beckham, che alla fine ha deciso di tatuarsi le parole d’amore sulla pelle. Poi ha posato insieme alla sua metà per uno scatto bollente, entrambi nudi e avvinghiati in un abbraccio sensuale. A ottobre Brooklyn aveva decio di tatuarsi gli occhi di Nicola sul collo. Poi ha voluto sulla pelle anche il nome della nonna della sua futura moglie, Gina, morta da poco. Ora ha aggiunto un nuovo tassello al mosaico dedicato alla sua amata, facendosi incidere le parole di una lettera che la Peltz ha scritto ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 25 gennaio 2021)e Nicola Peltz si amano alla follia. In attesa di diventare marito e, sui social è una raffica continua di reciproche dichiarazioni romantiche. Ma condividere i suoi sentimenti con migliaia di fan non è abbastanza per il figlio di David, che alla fine ha deciso di tatuarsi le parole d’amore sulla pelle. Poi ha posato insieme alla sua metà per uno scatto bollente, entrambie avvinghiati in un abbraccio sensuale. A ottobreaveva decio di tatuarsi gli occhi di Nicola sul collo. Poi ha voluto sulla pelle anche il nome della nonna della sua, Gina, morta da poco. Ora ha aggiunto un nuovo tassello al mosaico dedicato alla sua amata, facendosi incidere le parole di una lettera che la Peltz ha scritto ...

stefano_gatto97 : RT @MediasetTgcom24: Brooklyn Beckham e la futura moglie nudi: sul corpo i segni dell’amore #BrooklynBeckham - MediasetTgcom24 : Brooklyn Beckham e la futura moglie nudi: sul corpo i segni dell’amore #BrooklynBeckham - idismiller : Brooklyn Beckham sei proprio un pesci sottone di merda e non è un complimento spero ti entri in testa - brunorissos : RT @snoopshelby: Brooklyn Beckham si è tatuato gli occhi e una lettera di Nicola sul collo and I can’t even get a text back - snoopshelby : Brooklyn Beckham si è tatuato gli occhi e una lettera di Nicola sul collo and I can’t even get a text back -

Brooklyn Beckham e Nicola Peltz si amano alla follia. In attesa di diventare marito e moglie, sui social è una raffica continua di reciproche dichiarazioni romantiche. Ma condividere i suoi sentimenti ...

