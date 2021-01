Bayonetta | NieR Automata e Astral Chain | PlatinumGames ha in serbo un annuncio per quest' anno

Leggi su eurogamer

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Secondo il sito Web4, lo sviluppatore e publisher avrun quintonel 2021. La società ha lanciato una campagna promozionale con quattro nuovi annunci lo scorso. Ebbene, sembra chea campagna sarà estesa. In realtà sappiamo di un quintodallo scorso, maa è la prima volta che abbiamo una finestra di lancio per la rivelazione.ha aggiornato la sua home page ufficiale per modificare l'elenco per la data di rivelazione dal 2020 a "XX.XX.2021". Gli annunci4 sono avvenuti nel primo trimestre del 2020. La società ha dato il via alle cose con The Wonderful 101 Remastered e la relativa campagna Kickstarter. La seconda rivelazione è stata il ...