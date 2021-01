Via libera alle consegne con i droni (Di domenica 24 gennaio 2021) Dopo le prime sperimentazioni del 2013, è arrivato il via libera per il colosso dell’e-commerce da parte della Federal Aviation Administration per consegnare i propri pacchi tramite droni speciali, che promettono di consegnare gli ordini in soli trenta minuti. L’autorità statunitense ha accordato infatti ad Amazon Prime Air, la divisione Amazon creata appositamente per questo scopo, la certificazione di “vettore aereo“. Grazie a questa attestazione la multinazionale potrà avviare in via sperimentale nei cieli statunitensi il servizio dei droni-postino, i quali voleranno a bassa quota senza la visuale diretta da parte dell’operatore, dietro il controllo da remoto da una centrale dell’Amazon Prime Air. Una svolta storica che rivoluzionerà il mondo delle spedizioni. Per il momento la società di Seattle frena sulla diffusione su vasta ... Leggi su udine20 (Di domenica 24 gennaio 2021) Dopo le prime sperimentazioni del 2013, è arrivato il viaper il colosso dell’e-commerce da parte della Federal Aviation Administration per consegnare i propri pacchi tramitespeciali, che promettono di consegnare gli ordini in soli trenta minuti. L’autorità statunitense ha accordato infatti ad Amazon Prime Air, la divisione Amazon creata appositamente per questo scopo, la certificazione di “vettore aereo“. Grazie a questa attestazione la multinazionale potrà avviare in via sperimentale nei cieli statunitensi il servizio dei-postino, i quali voleranno a bassa quota senza la visuale diretta da parte dell’operatore, dietro il controllo da remoto da una centrale dell’Amazon Prime Air. Una svolta storica che rivoluzionerà il mondo delle spedizioni. Per il momento la società di Seattle frena sulla diffusione su vasta ...

Piu_Europa : ???? Il 22 gennaio 1944 venne pubblicato per la prima volta il #ManifestodiVentotene. Con Altiero Spinelli ed Ernest… - nzingaretti : La nomina da parte del Governo dei Commissari per le Grandi Opere è una bella notizia per il Paese e per il Lazio:… - AnnalisaChirico : L’Ungheria acquisterà due milioni di dosi del #vaccino russo per sopperire ai ritardi di Pfizer. È il primo paese i… - iosoioevoi : - alfonso_striano : Presidente della regione Campania: Libera scelta dad Campania - Firma la petizione! -

Ultime Notizie dalla rete : Via libera Sanremo, verso il via libera al Festival: “Sosterrà il vaccino” Il Secolo XIX Vaccini. La mappa italiana, timing e categorie dopo gli annunci dei ritardi delle case farmaceutiche

Vaccino 1, AstraZeneca (Oxford): se il vaccino avrà il via libera dell'Ema (per i Paesi Ue, nel Regno Unito la vaccinazione è già partita) arrivi previsti il 15 febbraio, poi ancora il 28 e il 15 ...

Ritardi nella consegna dei vaccini, quali sono le conseguenze

Se invece i tagli andassero avanti per un periodo di tempo prolungato sarebbe un problema decisamente difficile da risolvere. Vaccino. Vaccino Covid, quali sono le conseguenze dei ritardi. La prima co ...

Vaccino 1, AstraZeneca (Oxford): se il vaccino avrà il via libera dell'Ema (per i Paesi Ue, nel Regno Unito la vaccinazione è già partita) arrivi previsti il 15 febbraio, poi ancora il 28 e il 15 ...Se invece i tagli andassero avanti per un periodo di tempo prolungato sarebbe un problema decisamente difficile da risolvere. Vaccino. Vaccino Covid, quali sono le conseguenze dei ritardi. La prima co ...