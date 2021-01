Samarate | l' ultimo commosso saluto a Erica Mosca e a Lorenzo Landenna

(Di domenica 24 gennaio 2021)(Varese), 24 gennaio 2021. La comunità diha salutato per l'ultima volta la coppia di scialpinisti scomparsi tragicamente all'Alpe Devero la scorsa settimana. Nella chiesa ...

Le esequie della coppia scomparsa tragicamente una settimana fa in Val d'Ossola si sono tenute nella chiesa parrocchiale ...La comunità di Samarate ha salutato per l'ultima volta i due scialpinisti morti tragicamente al Devero: "Sarete sempre nei nostri cuori, non vi dimenticheremo mai" ...