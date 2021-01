Sala chiede le prove a Fontana: 'Mostri i dati, i lombardi hanno diritto di sapere' (Di domenica 24 gennaio 2021) Anche il sindaco di Milano interviene sul grave errore sul calcolo dei pazienti positivi che ha tenuto la Regione in lockdown, costato almeno 600 milioni di euro, e che da oggi passa in arancione Leggi su tg.la7 (Di domenica 24 gennaio 2021) Anche il sindaco di Milano interviene sul grave errore sul calcolo dei pazienti positivi che ha tenuto la Regione in lockdown, costato almeno 600 milioni di euro, e che da oggi passa in arancione

Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ Centrodestra al Colle chiede elezioni senza subordinate. La retorica giornalistica (cred… - pirata_21 : #Sala chiede i numeri alla #Lombardia. Ma a me pare che li abbiano dati abbastanza. #zonaarancione - UnoTvnews : Sala Consilina. Il gruppo Salesi chiede delucidazioni sulla situazione degli edifici scolastici - ohmyramsey : piango questo malato da mercoledì passa al bar e chiede al barista di me come mi chiamo se sono fidanzata si è lame… - InfoCilentoWeb : Sala Consilina, turni pomeridiani a scuola: minoranza chiede chiarimenti #SalaConsilina #SalaConsilinaNotizie… -