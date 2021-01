Roby Facchinetti | Stefano D’Orazio rinasce per la seconda volta

Leggi su kronic

(Di lunedì 25 gennaio 2021) In un’intervista rilasciata a “la Repubblica”,, storico membro dei Pooh, parla della “rinascita” di(Insatagram)è un cantante e tastierista italiano, noto principalmente per aver fatto parte dello storico gruppo dei “Pooh”. Con loro ha firmato alcuni dei maggiori successi discografici, tra cui “Piccola Katy”, “Pensiero”, “Chi fermerà la musica”, “Tanta voglia di lei” e altri. È entrato nella band pochi mesi dopo la sua fondazione, al posto dell’inglese Bob Gillot. A completare il gruppo, ci sono altri due nomi famosissimi, ovvero Dodi Battaglia alla chitarra e Red Canzian al basso (ruolo ricoperto in precedenza da Riccardo Fogli, il quale ha poi intrapreso la carriera ...