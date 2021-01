Precipita aereo in Brasile | morti presidente e 4 calciatori del Palmas

Sport_Mediaset : +++ #Brasile, precipita aereo: morti 4 giocatori e il Presidente del #Palmas. +++ #SportMediaset #Ultimora - DiMarzio : Precipita l'aereo del #Palmas: morti quattro giocatori e il presidente del club - RaiSport : ?? #Brasile: precipita aereo #Palmas, morti 4 giocatori e presidente L'aereo privato che trasportava la squadra del… - Ste_Gualdoni : RT @Sport_Mediaset: +++ #Brasile, precipita aereo: morti 4 giocatori e il Presidente del #Palmas. +++ #SportMediaset #Ultimora - ALDOHANS6 : RT @Sport_Mediaset: +++ #Brasile, precipita aereo: morti 4 giocatori e il Presidente del #Palmas. +++ #SportMediaset #Ultimora -

Ultime Notizie dalla rete : Precipita aereo

Mondo del calcio in lutto a seguito della tragedia aerea che ha colpito il Palmas: morti quattro calciatori e il presidente ...Questa mattina purtroppo si è consumata una grande tragedia in Brasile, infatti l’aereo in cui viaggiavano 6 componenti del Palmas Futebol e Regatas, squadra della Serie D brasiliana, è precipitato. I ...