Ponticelli | Ospedale Betania | inaugurazione ambulatori esterni

(Di domenica 24 gennaio 2021): Lunedì 25 gennaiodegli. Cirica, Direttore Generale: “Scelta dettata da riorganizzazione spazi imposti da norme di sicurezza e distanziamento”. Lunedì 25 gennaio alle ore 8, nel piazzale antistante l’Evangelico, apriranno i nuovimedici allestiti per far fronte alle richieste dei pazienti nel rispetto delle misure

antonellaa262 : Ospedale Betania a Ponticelli. Cirica, Direttore Generale: “Scelta dettata da riorganizzazione spazi imposti da nor… - Napolitanteam : Covid, lunedì 25 gennaio l'ospedale 'Villa Betania' di Ponticelli inaugura gli ambulatori esterni -… -

Ultime Notizie dalla rete : Ponticelli Ospedale

Furto nella sede Avis di Sant'Anastasia (Napoli) la notte scorsa. Ignoti hanno portato via defibrillatore, disinfettante, mascherine, due tv, macchinette del caffè e bilance pesa sangue, mettendo a so ...Due uomini sono rimasti intossicati nella notte in una casa colonica nella campagna di via Ponticelli, tra Orentano e Galleno, nel comune di Castelfranco. Uno dei due è stato soccorso dal personale de ...