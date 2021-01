Ora l’Iran chiede a Biden di tornare all’accordo nucleare (Di domenica 24 gennaio 2021) l’Iran chiede ufficialmente all’amministrazione Biden di rientrare nell’accordo nucleare, il Joint Comprehensive Plan of Action o Jcpoa – siglato nel 2015 da Barack Obama e abbandonato dagli Stati Uniti nel 2018 per volontà del presidente Donald Trump. Pone, tuttavia, una condicio sine qua non: no a nuove richieste da parte di Washington e ritiro delle sanzioni introdotte InsideOver. Leggi su it.insideover (Di domenica 24 gennaio 2021)ufficialmente all’amministrazionedi rientrare nell’accordo, il Joint Comprehensive Plan of Action o Jcpoa – siglato nel 2015 da Barack Obama e abbandonato dagli Stati Uniti nel 2018 per volontà del presidente Donald Trump. Pone, tuttavia, una condicio sine qua non: no a nuove richieste da parte di Washington e ritiro delle sanzioni introdotte InsideOver.

Parallaxis_UA : @repubblica Sarebbe ora che l'America di Biden e Kamala non esportasse un'altra volta la libertà come il loro amico… - mayabug2 : Ora che l'Iran minaccia Trump solo e triste c'ho paura. - MauroGiubileo : I leader delle Nazioni del #MedioOriente hanno apprezzato vivamente l’operato di @POTUS45 @realDonaldTrump nel cont… - ZanRoby55 : Patti di Abramo a rischio. E ora torna in gioco l'Iran - Joker__Reloaded : avevo puntato tutto su una nuova guerra in Siria o l'inizio con l'Iran, per ora il rincoglionito abusivo alla Casa… -

