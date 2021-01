Marroccu | “Il mercato in entrata è chiuso e non abbiamo intenzione di cedere i capisaldi”

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 24 gennaio 2021) Il direttore sportivo del Genoa Francescoha parlato così ai microfoni di Buoncalcioatutti.it delrossoblu: “Come già detto nei giorni scorsi, per me ilinpuò definirsi. Chiaramente, se dovessero esserci delle uscite pesanti andranno poi rimpiazzate, ma non c’è niente in pentola e nonalcunadidella squadra. In questo mi sento di tranquillizzare i tifosi. Noi dobbiamo puntare a salvare il Genoa e non a salvare il. Operazioni con la Samp? Il Genoa nel calcio italiano ha ottimi rapporti con tutti e 19 i club e tra questi c’è anche la Sampdoria. Ma credo che non ci sarà nessuna operazione con la Sampdoria”. Foto: Twitter ...