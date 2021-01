Mandzukic | 20 minuti per scaldarsi | titolare nel derby? | Milan News

(Di domenica 24 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIE- Debutto (sfortunato) in rossonero per Marioin occasione di-Atalanta 0-3. Buona condizione fisica del croato, 20pernelPianeta

CapitanBergomi : RT @MilanNewsit: Mandzukic, 20 minuti e un gol sfiorato: è pronto e potrebbe partire titolare nel derby di Coppa - PianetaMilan : .@MarioMandzukic9, 20 minuti per scaldarsi: titolare nel derby? | @acmilan #News - #ACMilan #Milan #SempreMilan… - Sadidefariniv : @gattusismo__ Sulla destra Pioli ha messo Mandzukic...la vedo una soluzione interessante. A Casti non puoi contesta… - reid_jareau : RT @MilanNewsit: Mandzukic, 20 minuti e un gol sfiorato: è pronto e potrebbe partire titolare nel derby di Coppa - DavohtheKing : RT @MilanNewsit: Mandzukic, 20 minuti e un gol sfiorato: è pronto e potrebbe partire titolare nel derby di Coppa -

Ultime Notizie dalla rete : Mandzukic minuti

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS - Debutto (sfortunato) in rossonero per Mario Mandzukic in occasione di Milan-Atalanta 0-3. Buona condizione fisica del croato ...Un’altra grande prestazione della Dea, ma su cui ha pesato anche l’atteggiamento del Milan. Nella conferenza stampa in cui ha presentato la partita contro l’Atalanta a Stefano Pioli è stato chiesto qu ...