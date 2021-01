LIVE Sci alpino, SuperG Crans Montana in DIRETTA: Brignone ad un passo dal podio! (Di domenica 24 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA DI KITZBUEHEL ALLE 10.20 I PETTORALI DI PARTENZA DEL SuperG DI Crans Montana 12.42 Elena Curtoni fuori nello stesso punto di Sofia Goggia. Stava sciando da top7, ma non da podio. Peccato, ma è davvero un tracciato ricco di trappole. Solo Lara Gut-Behrami non ha commesso alcun errore. 12.40 Sorpresa che beffa l’Italia. L’austriaca Tippler è seconda a 93 centesimi. Ora Federica Brignone è terza a 1?02, Marsaglia quarta a 1?06, Bassino sesta a 1?41. Ora Elena Curtoni. 12.39 NOOOOOOOO!!! Sofia Goggia salta l’ultima porta ed è fuori! Ha sbagliato traiettoria dopo il salto conclusivo, si è sbilanciata ed ha rischiato di cadere. Aveva tagliato il traguardo in seconda piazza a 0.66 da ... Leggi su oasport (Di domenica 24 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA DISCESA DI KITZBUEHEL ALLE 10.20 I PETTORALI DI PARTENZA DELDI12.42 Elena Curtoni fuori nello stesso punto di Sofia Goggia. Stava sciando da top7, ma non da podio. Peccato, ma è davvero un tracciato ricco di trappole. Solo Lara Gut-Behrami non ha commesso alcun errore. 12.40 Sorpresa che beffa l’Italia. L’austriaca Tippler è seconda a 93 centesimi. Ora Federicaè terza a 1?02, Marsaglia quarta a 1?06, Bassino sesta a 1?41. Ora Elena Curtoni. 12.39 NOOOOOOOO!!! Sofia Goggia salta l’ultima porta ed è fuori! Ha sbagliato traiettoria dopo il salto conclusivo, si è sbilanciata ed ha rischiato di cadere. Aveva tagliato il traguardo in seconda piazza a 0.66 da ...

