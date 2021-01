Juve-Bologna, bianconeri in vantaggio all’intervallo, decide Arthur al 15’ (Di domenica 24 gennaio 2021) La Juve va all’intervallo in vantaggio per 1-0 sul Bologna: fin qui decisivo Arthur con un tiro da fuori area al 15’ deviato da Schouten, nell’azione precedente la squadra di Mihajlovic non aveva perfezionato un contropiede molto pericoloso. Dopo il vantaggio, la Juve ha sfiorato il raddoppio prima con Bernardeschi, che ha calciato addosso a Skorupski, e poi con Cuadrado che ha calciato incredibilmente alto. Il Bologna ha provato a reagire, al 40’ tutto solo dal limite Soriano non è riuscito a inquadrare lo specchio della porta. foto: Twitter Juve L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 24 gennaio 2021) Lavainper 1-0 sul: fin qui decisivocon un tiro da fuori area al 15’ deviato da Schouten, nell’azione precedente la squadra di Mihajlovic non aveva perfezionato un contropiede molto pericoloso. Dopo il, laha sfiorato il raddoppio prima con Bernardeschi, che ha calciato addosso a Skorupski, e poi con Cuadrado che ha calciato incredibilmente alto. Ilha provato a reagire, al 40’ tutto solo dal limite Soriano non è riuscito a inquadrare lo specchio della porta. foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

All'Allianz Stadium Juventus in vantaggio 1-0 contro il Bologna, al termine del primo tempo del lunch match della diciannovesima giornata di campionato.

