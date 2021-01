Juve - Bologna 2 - 0: Arthur e McKennie fanno sorridere Pirlo. Bianconeri momentamente quarti (Di domenica 24 gennaio 2021) La Juventus batte 2 - 0 il Bologna e per il momento, in attesa del Napoli, è quarta in classica. Pirlo ringrazia Arthur e McKennie , autori dei gol che hanno deciso la partita. Il primo col destro ... Leggi su leggo (Di domenica 24 gennaio 2021) Lantus batte 2 - 0 ile per il momento, in attesa del Napoli, è quarta in classica.ringrazia, autori dei gol che hanno deciso la partita. Il primo col destro ...

Ultime Notizie dalla rete : Juve Bologna Juventus-Bologna 2-0, gol e highlights: Arthur e McKennie, bianconeri quarti Sky Sport Juventus-Bologna: i rossoblù ci sono, ma non graffiano. Vince la Juventus 2-0

Il Bologna chiude il giorno di andata con 20 punti e può dirsi fiducioso per il futuro, per il girone di ritorno. I rossoblù avevano ...

Bologna a testa alta allo Stadium, ma passa la Juventus

Vince la Juventus come da pronostico, ma il Bologna esce dal campo a testa alta. Le grandi parate del ritrovato Skorupski permettono infatti ai compagni di affrontare a viso aperto i campioni in caric ...

