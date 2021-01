Istruzione: premio per scuole Fvg su progetti sostenibilità (Di domenica 24 gennaio 2021) La Regione aderisce all’iniziativa con un contributo di 20mila euro per coinvolgere le scuole del Friuli Venezia Giulia nell’elaborazione di progetti finalizzati alla sostenibilità economica e sociale dello sviluppo del territorio. Lo ha detto oggi a Trieste l’assessore regionale all’Istruzione Alessia Rosolen nel corso dell’illustrazione del concorso di idee organizzato dall’Ince (Iniziativa centro europea) e destinato agli studenti delle scuole superiori di 19 Paesi europei ai quali verrà data l’opportunità di presentare, attraverso gli istituti scolastici, dei progetti ispirati ai temi dell’Agenda 2030 dell’Onu per lo sviluppo sostenibile. Oltre ai premi previsti dall’Ince, la Regione, come ha sottolineato l’assessore, ha voluto intervenire finanziandone uno riservato alle ... Leggi su udine20 (Di domenica 24 gennaio 2021) La Regione aderisce all’iniziativa con un contributo di 20mila euro per coinvolgere ledel Friuli Venezia Giulia nell’elaborazione difinalizzati allaeconomica e sociale dello sviluppo del territorio. Lo ha detto oggi a Trieste l’assessore regionale all’Alessia Rosolen nel corso dell’illustrazione del concorso di idee organizzato dall’Ince (Iniziativa centro europea) e destinato agli studenti dellesuperiori di 19 Paesi europei ai quali verrà data l’opportunità di presentare, attraverso gli istituti scolastici, deiispirati ai temi dell’Agenda 2030 dell’Onu per lo sviluppo sostenibile. Oltre ai premi previsti dall’Ince, la Regione, come ha sottolineato l’assessore, ha voluto intervenire finanziandone uno riservato alle ...

Istruzione: Rosolen, premio per scuole Fvg su progetti sostenibilità

La Regione aderisce all’iniziativa con un contributo di 20mila euro per coinvolgere le scuole del Friuli Venezia Giulia nell’elaborazione ...

