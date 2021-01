Governo stringe per rafforzare maggioranza, Di Maio: “La situazione va risolta entro 48 ore” (Di domenica 24 gennaio 2021) Ore sempre più decisive per il destino del Governo di Giuseppe Conte, con le trattative per trovare i numeri di un’ampia maggioranza che si fanno più frenetiche e tengono in fibrillazione il Quirinale. Il Governo è atteso nuovamente in Parlamento tra mercoledì e giovedì per la relazione sullo stato dell’amministrazione della giustizia del ministro Alfonso Bonafede, ed entro quella data sarà indispensabile arrivare ad un chiarimento, per capire se ci sono spazi che consentano all’esecutivo di proseguire nella sua azione. La chiusura di Di Maio ad Italia Viva “Abbiamo già detto a Renzi che se staccava la fiducia non ci sarebbero stati i presupposti per il dialogo. Lo ha detto anche Conte. Tra Renzi e Conte, scegliamo Conte”, ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 24 gennaio 2021) Ore sempre più decisive per il destino deldi Giuseppe Conte, con le trattative per trovare i numeri di un’ampiache si fanno più frenetiche e tengono in fibrillazione il Quirinale. Ilè atteso nuovamente in Parlamento tra mercoledì e giovedì per la relazione sullo stato dell’amministrazione della giustizia del ministro Alfonso Bonafede, edquella data sarà indispensabile arrivare ad un chiarimento, per capire se ci sono spazi che consentano all’esecutivo di proseguire nella sua azione. La chiusura di Diad Italia Viva “Abbiamo già detto a Renzi che se staccava la fiducia non ci sarebbero stati i presupposti per il dialogo. Lo ha detto anche Conte. Tra Renzi e Conte, scegliamo Conte”, ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di ...

