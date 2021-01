Giulia Caminito La distinzione feroce tra avere e non avere

Leggi su iodonna

(Di domenica 24 gennaio 2021) Gaia, figlia di Antonia La Rossa, rossa di capelli a sua volta e con il viso e il corpo coperti di efelidi. Gaia sa sparare, ai peluche alla festa del paese e pure ai cinghiali nel bosco. Ha il coraggio di certi tuffi nel lago da scarpate altissime, ma non accetta che la si elogi, ha desideri soffocati, perché nessuno si è mai offerto di esaudirne qualcuno, e una famiglia disperata, dove aleggiano l’onestàdi Antonia, il dovere e la sopravvivenza. Un contesto di provincia, il lago di Bracciano e le sue acque scure a far da sfondo a una storia che si svolge lungo il primo decennio del Duemila. Eppure certe usanze e certe cattiverie sembrano non essere mai cambiate. Una voce ammaliante L’adolescenza, i primi amori, famiglie povere e famiglie ricche, le amicizie e i sogni inconfessati, l’invidia come una biscia nello stomaco, la spavalderia a coprire fragilità ...