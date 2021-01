Gian Luca Gatti "Far tornare a sorridere i neonati è una missione" (Di domenica 24 gennaio 2021) di Francesca Franceschi Paraguay, Kenya, Colombia e Algeria per poi far sempre ritorno a Pisa, città che vanta uno dei fiori all'occhiello nazionali del trattamento e la cura della labiopalatoschisi. ... Leggi su quotidiano (Di domenica 24 gennaio 2021) di Francesca Franceschi Paraguay, Kenya, Colombia e Algeria per poi far sempre ritorno a Pisa, città che vanta uno dei fiori all'occhiello nazionali del trattamento e la cura della labiopalatoschisi. ...

Ogni anno in Italia nascono circa 600 bambini con la malformazione nota come ’labbro leporino’. Il percorso di cura coinvolge molti specialisti ...

"Un ricordo per l’ex sindaco Satanassi"

In sedici, tra cui numerosi amministratori del passato, chiedono a Comune e Romagna Acque un’intitolazione a dieci anni dalla morte ...

