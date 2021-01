Genoa Cagliari 1-0 LIVE: la sblocca Destro (Di domenica 24 gennaio 2021) Allo stadio Ferraris, il match valido per la 19ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Genoa e Cagliari: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio “Ferraris”, Genoa e Cagliari si affrontano nel match valido per la 19ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Genoa Cagliari 1-0 Fischio d’inizio alle ore 15:00. Ore 15:02 – È cominciata la diciannovesima gara del girone di andata tra Genoa e Cagliari. 6? Ci prova Joao Pedro – Sponda di Duncan per Joao Pedro che avanza palla al piede fino alla linea di fondo. Prova il tiro in mezzo, ma Masiello mura. 8? Fase di studio – Le squadre si studiano senza creare occasioni importanti. Il Cagliari in possesso preferisce ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 24 gennaio 2021) Allo stadio Ferraris, il match valido per la 19ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Ferraris”,si affrontano nel match valido per la 19ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-0 Fischio d’inizio alle ore 15:00. Ore 15:02 – È cominciata la diciannovesima gara del girone di andata tra. 6? Ci prova Joao Pedro – Sponda di Duncan per Joao Pedro che avanza palla al piede fino alla linea di fondo. Prova il tiro in mezzo, ma Masiello mura. 8? Fase di studio – Le squadre si studiano senza creare occasioni importanti. Ilin possesso preferisce ...

CarolRadull : Serie A Fixtures. Juventus vs. Bologna 2.30pm Genoa vs. Cagliari 5pm Verona vs. Napoli 5pm Lazio vs. Sassuolo 8… - paolapieranni : RT @Scomodo2063: #Genoa cmq è aumentato in maniera impressionante il controllo della palla, e fa una differenza enorme. Il Cagliari sembra… - Scomodo2063 : #Genoa cmq è aumentato in maniera impressionante il controllo della palla, e fa una differenza enorme. Il Cagliari sembra noi pre zio Balla - CoLovicu91 : I giocatori di Cagliari e Genoa vadano a giocare a oltranza nell'angolo piccioni. #GenoaCagliari @CagliariCalcio @quelliche_rai2 - SerieA_Lawas : Gol Destro Assist Strootman -Roma- Genoa 1-0 Cagliari -