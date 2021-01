Festival Sanremo e Covid-19: Codacons chiede rinvio a prefetto Imperia e al comune (Di domenica 24 gennaio 2021) Un atto necessario - scrive il Codacons in una nota - ai fini di un possibile ricorso al Tar per bloccare il Festival di Sanremo in assenza di adeguate misure sul fronte sanitario Leggi su firenzepost (Di domenica 24 gennaio 2021) Un atto necessario - scrive ilin una nota - ai fini di un possibile ricorso al Tar per bloccare ildiin assenza di adeguate misure sul fronte sanitario

