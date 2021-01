“Differenze inconciliabili”. La cantante in tribunale, adesso il suo matrimonio è finito davvero. “È stata dura” (Di domenica 24 gennaio 2021) Adele, la cantante e l’ex marito raggiungono un accordo. Sono trascorsi ben due anni da la cantante si è separata da Simon Konecki. Secondo quanto riportato in passato dal quotidiano inglese The Sun, Adele aveva venduto la casa nella campagna inglese dove viveva la famiglia, una dimora del XVIII secolo a East Grinstead, nel Sussex. 8 camere da letto, un campo da tennis e 20 ettari di terreno. Cosa è cambiato da allora? Lo aveva stabilito il tribunale di Los Angeles: massima segretezza per i termini del divorzio tra la pop star e l’ex marito. Ma allora i due non hanno sottoscritto alcun contratto prematrimoniale per tutelare la crescente fortuna dell’artista, una cifra da capogiro pari a quasi 160 milioni di euro. Simon Konecki e Adele Adkins si sono sposati in segreto nel 2016 dopo 5 anni di fidanzamento e la nascita di un figlio. ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 24 gennaio 2021) Adele, lae l’ex marito raggiungono un accordo. Sono trascorsi ben due anni da lasi è separata da Simon Konecki. Secondo quanto riportato in passato dal quotidiano inglese The Sun, Adele aveva venduto la casa nella campagna inglese dove viveva la famiglia, una dimora del XVIII secolo a East Grinstead, nel Sussex. 8 camere da letto, un campo da tennis e 20 ettari di terreno. Cosa è cambiato da allora? Lo aveva stabilito ildi Los Angeles: massima segretezza per i termini del divorzio tra la pop star e l’ex marito. Ma allora i due non hanno sottoscritto alcun contratto prematrimoniale per tutelare la crescente fortuna dell’artista, una cifra da capogiro pari a quasi 160 milioni di euro. Simon Konecki e Adele Adkins si sono sposati in segreto nel 2016 dopo 5 anni di fidanzamento e la nascita di un figlio. ...

AvvMennillo : Adele e l'ex marito raggiungono l'accordo per il divorzio (per differenze inconciliabili) - angiuoniluigi : RT @Corriere: Adele e l'ex marito raggiungono l'accordo per il divorzio (per differenze inconciliabili) - codeghino10 : RT @Corriere: Adele e l'ex marito raggiungono l'accordo per il divorzio (per differenze inconciliabili) - Corriere : Adele e l'ex marito raggiungono l'accordo per il divorzio (per differenze inconciliabili) -

Ultime Notizie dalla rete : Differenze inconciliabili Adele e l'ex marito raggiungono l'accordo per il divorzio (per differenze inconciliabili) Corriere della Sera Chi sono le mogli di Larry King? Tutto su di loro: età, matrimoni, curiosità, nomi, vita privata

Larry King era un giornalista molto famoso nonché volto noto della tv americana. E’ morto nella giornata di ieri sabato 23 gennaio 2021 per il Coronavirus. In questo articolo non vogliamo occuparci pe ...

La Dannazione della Sinistra/ La storia vera del partito comunista (pci)

La dannazione della sinistra in onda dalle 21.45 di oggi, 23 gennaio, su Rai 3. La regia è di Cristian Di Mattia. Tutte le curiosità sul documentario.

Larry King era un giornalista molto famoso nonché volto noto della tv americana. E’ morto nella giornata di ieri sabato 23 gennaio 2021 per il Coronavirus. In questo articolo non vogliamo occuparci pe ...La dannazione della sinistra in onda dalle 21.45 di oggi, 23 gennaio, su Rai 3. La regia è di Cristian Di Mattia. Tutte le curiosità sul documentario.