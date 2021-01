Covid, ristorante serve ai tavoli in orario serale: 14 multati a Napoli (Di domenica 24 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Loro sono stati multati e il locale chiuso per cinque giorni. E’ accaduto nel quartiere di Barra a Napoli, dove le forze dell’ordine hanno accertato il mancato rispetto delle normative anti Covid. Sono stati gli agenti della Polizia di Stato dei Commissariati San Giovanni Barra e Ponticelli, durante il servizio di controllo del territorio, ha notare in corso Bruno Buozzi un ristorante aperto al cui interno vi erano diversi clienti. I poliziotti, una volta entrati, hanno trovato 14 persone sedute ai tavoli intente a consumare cibo e bevande, e le hanno multate, insieme al titolare, per inottemperanza alle misure anti Covid-19. E’ stata inoltre disposta la chiusura dell’esercizio per 5 giorni. L'articolo proviene da ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 24 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Loro sono statie il locale chiuso per cinque giorni. E’ accaduto nel quartiere di Barra a, dove le forze dell’ordine hanno accertato il mancato rispetto delle normative anti. Sono stati gli agenti della Polizia di Stato dei Commissariati San Giovanni Barra e Ponticelli, durante il servizio di controllo del territorio, ha notare in corso Bruno Buozzi unaperto al cui interno vi erano diversi clienti. I poliziotti, una volta entrati, hanno trovato 14 persone sedute aiintente a consumare cibo e bevande, e le hanno multate, insieme al titolare, per inottemperanza alle misure anti-19. E’ stata inoltre disposta la chiusura dell’esercizio per 5 giorni. L'articolo proviene da ...

