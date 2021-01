Covid: polemiche e critiche tra Governo e Regioni, l’Italia torna a colori (Di domenica 24 gennaio 2021) Numerose polemiche e critiche si stanno verificando negli ultimi giorni tra Regioni e Governo per la questione delle zone colorate. critiche che arrivano soprattutto dai commercianti, la categoria più colpita dalla pandemia di Covid. l’Italia quindi torna nuovamente a colori. Scontro Governo-Regioni Secondo quanto riporta l’Agi lo scontro più accesso è quello tra il Governo e la Regione Lombardia, il motivo sarebbero i dati Rt (indice di infezione del contagio) secondo Roma sono stati comunicati male e secondo Milano stessa cosa. Il governatore della Regione Attilio Fontana si è detto indignato per le false accuse ricevute e la sua vice Letizia Moratti ha detto “Il Ministro ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 24 gennaio 2021) Numerosesi stanno verificando negli ultimi giorni traper la questione delle zone colorate.che arrivano soprattutto dai commercianti, la categoria più colpita dalla pandemia diquindinuovamente a. ScontroSecondo quanto riporta l’Agi lo scontro più accesso è quello tra ile la Regione Lombardia, il motivo sarebbero i dati Rt (indice di infezione del contagio) secondo Roma sono stati comunicati male e secondo Milano stessa cosa. Il governatore della Regione Attilio Fontana si è detto indignato per le false accuse ricevute e la sua vice Letizia Moratti ha detto “Il Ministro ...

Rt in Lombardia, Moratti vs Speranza: «Voleva che ci attribuissimo l’errore»

Conferenza stampa del governatore della Lombardia, Fontana, e del nuovo assessore alla Sanità, Moratti. «Indignati dalle falsità». La replica di Speranza: «Polemiche senza senso, hanno trasmesso dati ...

