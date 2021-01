Covid, al ‘San Pio’ sale il numero dei ricoveri: comunicato un decesso (Di domenica 24 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Non arrivano buone notizie dall’ospedale “San Pio” di Benevento. Stando al bollettino emesso dall’azienda ospedaliera, sale il numero dei pazienti ricoverati rispetto alla giornata ieri. Attualmente sono 57 le persone ricoverate perché affette da Covid-19 e che necessitano di cure, mentre ieri erano 53. A peggiorare il quadro c’è l’ennesimo decesso, si tratta di un sannita. Questo il quadro completo: L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 24 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Non arrivano buone notizie dall’ospedale “San Pio” di Benevento. Stando al bollettino emesso dall’azienda ospedaliera,ildei pazienti ricoverati rispetto alla giornata ieri. Attualmente sono 57 le persone ricoverate perché affette da-19 e che necessitano di cure, mentre ieri erano 53. A peggiorare il quadro c’è l’ennesimo, si tratta di un sannita. Questo il quadro completo: L'articolo proviene da Anteprima24.it.

