Corona virus: municipio chiuso a Grottaglie e due scuole off-limits a Conversano, aumento di casi ad Altamura La situazione (Di domenica 24 gennaio 2021) Di Francesco Santoro: Il Covid non arresta la sua corsa ad Altamura. L’ultimo bollettino (dati aggiornati al 20 gennaio) diffuso dal sindaco Rosa Melodia parla di «50 nuovi contagi, 25 guariti e 836 attualmente positivi». Due giorni prima (18 gennaio) i casi di positività attuali – stando sempre ai dati comunicati dal primo cittadino- erano 798. Mentre le guarigioni passano da 2.935 a 2.937. «Continuo con il chiedere a tutte e tutti di essere responsabili- commenta Rosa Melodia- verso se stessi e nel rispetto» degli altri. A Conversano due scuole chiuse per un caso di positività al Coronavirus. Si tratta del plesso “Carelli” e della “Forlani”. «La situazione è sotto controllo- afferma il sindaco Giuseppe Lovascio- quindi mi sento di rassicurare tutti sulla prossima ... Leggi su noinotizie (Di domenica 24 gennaio 2021) Di Francesco Santoro: Il Covid non arresta la sua corsa ad. L’ultimo bollettino (dati aggiornati al 20 gennaio) diffuso dal sindaco Rosa Melodia parla di «50 nuovi contagi, 25 guariti e 836 attualmente positivi». Due giorni prima (18 gennaio) idi positività attuali – stando sempre ai dati comunicati dal primo cittadino- erano 798. Mentre le guarigioni passano da 2.935 a 2.937. «Continuo con il chiedere a tutte e tutti di essere responsabili- commenta Rosa Melodia- verso se stessi e nel rispetto» degli altri. Aduechiuse per un caso di positività al. Si tratta del plesso “Carelli” e della “Forlani”. «Laè sotto controllo- afferma il sindaco Giuseppe Lovascio- quindi mi sento di rassicurare tutti sulla prossima ...

