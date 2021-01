"Con Renzi confronto sempre aperto ma niente a ricatti", dice Boccia (Di domenica 24 gennaio 2021) AGI - "Noi ci siamo sempre stati, Renzi lo sa. Possiamo confrontarci in qualsiasi momento, il problema è non farlo con un ricatto, questo non è accettabile". Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia, Pd, ospite di 'Agenda' su Sky TG24. "Siamo in Parlamento, che è una casa di vetro e dove si può sempre trovare una soluzione" ha aggiunto Boccia sottolineando però che serve da parte di Iv "un passo indietro". "E io non vedo passi indietro". E invece c'è la necessità che si "riveda la valutazione politica" che ha portato alle dimissione delle ministre. Boccia ha escluso "un governo con la destra", concludendo: "Questa è una crisi che solo il Parlamento può risolvere, con grande trasparenza le forze politiche si diranno quello che si devono dire". "O noi ... Leggi su agi (Di domenica 24 gennaio 2021) AGI - "Noi ci siamostati,lo sa. Possiamo confrontarci in qualsiasi momento, il problema è non farlo con un ricatto, questo non è accettabile". Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali Francesco, Pd, ospite di 'Agenda' su Sky TG24. "Siamo in Parlamento, che è una casa di vetro e dove si puòtrovare una soluzione" ha aggiuntosottolineando però che serve da parte di Iv "un passo indietro". "E io non vedo passi indietro". E invece c'è la necessità che si "riveda la valutazione politica" che ha portato alle dimissione delle ministre.ha escluso "un governo con la destra", concludendo: "Questa è una crisi che solo il Parlamento può risolvere, con grande trasparenza le forze politiche si diranno quello che si devono dire". "O noi ...

HuffPostItalia : Marianna Madia: 'Non c'è solo Conte, verifichiamo maggioranza con Renzi' - lorepregliasco : Il primo tabù ('no al dialogo con Renzi') è già saltato. Il prossimo a saltare sarà 'non ci sono alternative a Conte premier'? - ilfoglio_it : 'Si può camminare insieme a chi cerca di ucciderti? Non vediamo i presupposti politici'. Il vice segretario Pd escl… - giuno55 : RT @Andyesti: Andate su Google e digitate 'Lodo Annibali prescrizione' Vi si aprirà un mondo che vi farà capire con chiarezza il motivo de… - schlomino : Ma come è potuto succedere che improvvisamente #DiMaio con tutti i limiti che ha riesce a piacere più di #Renzi? #mezzorainpiu -