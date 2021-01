Classica Comunitat Valenciana 2021: vince in volata il francese Lorrenzo Manzin (Di domenica 24 gennaio 2021) Una delle prime corse stagionali nel calendario europeo: si apre finalmente la stagione per il ciclismo su strada. È andata in scena La Classica Comunitat Valenciana 1969 – Gran Premi Valencia, una corsa tornata a sedici anni di distanza dall’ultima edizione. Ad imporsi nello sprint sul traguardo di Tavernes de la Valdigna è il transalpino Lorrenzo Manzin. Tanti gli attacchi nelle prime fasi di gara, ma non si è fermato un vero e proprio tentativo di fuga lungo i 96,9 chilometri in programma con partenza da La Nucia (da segnalare che il percorso è stato modificato proprio all’ultimo secondo, tagliando oltre 50 chilometri). Il tutto dunque, come previsto, visto un’altimetria non troppo impegnativa, si è andato a decidere in una vera e propria volata. Ad imporsi il transalpino ... Leggi su oasport (Di domenica 24 gennaio 2021) Una delle prime corse stagionali nel calendario europeo: si apre finalmente la stagione per il ciclismo su strada. È andata in scena La1969 – Gran Premi Valencia, una corsa tornata a sedici anni di distanza dall’ultima edizione. Ad imporsi nello sprint sul traguardo di Tavernes de la Valdigna è il transalpino. Tanti gli attacchi nelle prime fasi di gara, ma non si è fermato un vero e proprio tentativo di fuga lungo i 96,9 chilometri in programma con partenza da La Nucia (da segnalare che il percorso è stato modificato proprio all’ultimo secondo, tagliando oltre 50 chilometri). Il tutto dunque, come previsto, visto un’altimetria non troppo impegnativa, si è andato a decidere in una vera e propria. Ad imporsi il transalpino ...

