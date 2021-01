Alberi caduti | Cammarota e Marchetti | “Intervengano il Prefetto e la Procura”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 24 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – “Nonostante le continue denunce, anche oggi un grosso albero si è abbattuto in via Vinciprova e solo il caso ha evitato il peggio. Ora però basta, a fronte della evidente mala gestio dell’amministrazione comunale,ile laprima che ci scappi il morto”. Lo dichiarano in una nota l’avv. Antonio, Presidente della Commissione Trasparenza, e l’avv. Matteodel Codacons, i quali annunciano che verrà inoltrata denuncia ale alladella Repubblica, perché ormai l’emergenza legata alla incapacità e all’inerzia dell’amministrazione comunale è di ordine pubblico e investe l’incolumità e la sicurezza dei cittadini. L'articolo proviene da Anteprima24.it.