Una marea di droga dal Belgio: due albanesi in manette, sequestrati 14 chili di cocaina

PESARO - Traffico di cocaina dal Belgio: arrestati due albanesi a Rimini, trovati, e sequestrati dai carabinieri, ben 14 chili di cocaina nascosti nel pesarese.

PESARO - Traffico di cocaina dal Belgio: arrestati due albanesi a Rimini, trovati, e sequestrati dai carabinieri, ben 14 chili di cocaina nascosti nel pesarese. LEGGI ANCHE: Il ...

VENEZIA - Ha toccato i 105 centimetri alle ore 6.15 di stamani, 23 gennaio, alla diga del Lido, il picco di marea previsto per oggi a Venezia, che ha comportato l'azionamento del ...

PESARO - Traffico di cocaina dal Belgio: arrestati due albanesi a Rimini, trovati, e sequestrati dai carabinieri, ben 14 chili di cocaina nascosti nel pesarese. LEGGI ANCHE: Il ...

VENEZIA - Ha toccato i 105 centimetri alle ore 6.15 di stamani, 23 gennaio, alla diga del Lido, il picco di marea previsto per oggi a Venezia, che ha comportato l'azionamento del ...