Serie A | Udinese - Inter 0 - 0 Espulso Conte per proteste

Inter : ??? | MATCH REPORT L'Inter non sfonda a Udine: il racconto di #UdineseInter ?? #FORZAINTER ???? - SkySport : UDINESE-INTER 0-0 Risultato finale ? SERIE A – 19^ GIORNATA ? - Gazzetta_it : Risultato finale, Udinese-Inter 0-0 - yoshi5477 : RT @juvefcdotcom: Current Serie A top 6: Milan 0-3 Atalanta Udinese 0-0 Inter Roma 4-3 Spezia - morettweet : RT @tuttosport: #Inter nervosa, #Conte e #Oriali espulsi attaccano l’arbitro #Maresca ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Udinese

Udinese-Inter finisce 0 a 0 ... Come riportato da Opta, l’Inter ha interrotto una striscia realizzativa che durava da 21 partite in Serie A. L’ultima volta che la Beneamata non andava in rete, infatti ...Parma Sampdoria, il bomber blucerchiato è una vera e propria bestia nera per i ducali: il dato del capitano doriano ...