Pellegrini Roma unita | gli screzi si risolveranno El Shaarawy può farci bene

WhoScored : ?? A thriller in Rome 17' | 1-0 ?? Roma: Mayoral 24' | 1-1 ?? Spezia: Piccoli 52' | 2-1 ?? Roma: Mayoral 55' | 3-1… - SkySport : ROMA-SPEZIA 4-3 Risultato finale ? ? #BorjaMayoral (17') ? #Piccoli (24’) ? #BorjaMayoral (52’) ? #Karsdorp (55’)… - Gazzetta_it : Gol! Roma - Spezia 4-3, rete di Lorenzo Pellegrini (ROM) - infoitsport : Roma-Spezia 4-3: Pellegrini al 92' scaccia i fantasmi della crisi - LiveFootN : RT @LiveFootN: FT #SerieA Roma 4-3 Spezia Borja Mayoral 17' 24' Roberto Piccoli Borja Mayoral 52' Rick Karsdorp 55' 59' Diego Farias 90'… -

La Roma supera 4-3 lo Spezia nella gara valida per la 19/a giornata di Serie A. Per i giallorossi doppietta per Mayoral, a segno anche Karsdorp e Pellegrini, autore del gol vittoria in pieno recupero.Queste le dichiarazioni di Borja Mayoral, autore di una doppietta nel 4-3 della Roma rifilato allo Spezia in un finale rocambolesco. Non è un momento facile ma siamo contenti”, ha concluso Borja Mayor ...