Papa Francesco: "I vaccini siano per tutti" (Di sabato 23 gennaio 2021) Papa Francesco ha parlato oggi attraverso il Messaggio per la 55esima Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali, che ruota attorno al tema "Vieni e vedi. Comunicare incontrando le persone dove e come sono". Tanti i temi toccati dal Pontefice, dall'informazione alle fake news, dalla pandemia ai vaccini, alle minoranze dimenticate. "Rischiamo di raccontare la pandemia solo con gli occhi dei ricchi" "Numerose realtà del pianeta, ancor più in questo tempo di pandemia, rivolgono al mondo della comunicazione l'invito a 'venire e vedere'. C'è il rischio di raccontare la pandemia, e così ogni crisi, solo con gli occhi del mondo più ricco, di tenere una 'doppia contabilità'" ha detto Bergoglio. I vaccini Un'attenzione particolare è andata a tema, attualissimo, dei vaccini e al rischio concreto di vedere ...

