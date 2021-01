Lunedì comitato direttivo Ue sui vaccini Effetto variante: chiusure e quarantene (Di domenica 24 gennaio 2021) Da Lunedì si riunisce per 5 giorni l’Ema, l’agenzia europea dei medicinali, che il 29 gennaio dovrebbe dare l’autorizzazione per un nuovo vaccino, quello di AstraZeneca. Ma l’angoscia per le nuove varianti del virus e per i ritardi che si accumulano nelle consegne delle dosi stanno sommergendo l’Europa, dove i paesi, di nuovo in ordine sparso, prendono decisioni per restringere la libera circolazione, mentre il numero dei morti è salito a 435mila nel vecchio continente. Bruxelles invita alla «coodinazione», ma … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 24 gennaio 2021) Dasi riunisce per 5 giorni l’Ema, l’agenzia europea dei medicinali, che il 29 gennaio dovrebbe dare l’autorizzazione per un nuovo vaccino, quello di AstraZeneca. Ma l’angoscia per le nuove varianti del virus e per i ritardi che si accumulano nelle consegne delle dosi stanno sommergendo l’Europa, dove i paesi, di nuovo in ordine sparso, prendono decisioni per restringere la libera circolazione, mentre il numero dei morti è salito a 435mila nel vecchio continente. Bruxelles invita alla «coodinazione», ma … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

