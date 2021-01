Lombardia e Sardegna in zona arancione dal 24. Moratti soddisfatta: “I dati non erano aggiornati” (Di sabato 23 gennaio 2021) Roma, 23 gen – Due regioni, la Lombardia e la Sardegna, dal 24 gennaio saranno zona arancione. Lo ha stabilito il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia e ha quindi firmato due nuove ordinanze. Passa dunque in area arancione la Regione Sardegna e lo stesso vale per la Regione Lombardia, decisione quest’ultima scaturita dalla relazione tecnica dell’ISS che prende nota della rettifica dei dati inviata dalla Regione stessa. Lombardia, la relazione dell’Iss La fuoriuscita della Lombardia dalla zona rossa per tornare in arancione ha avuto conferma nel pomeriggio di venerdì, forte della relazione dell’Istituto ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 23 gennaio 2021) Roma, 23 gen – Due regioni, lae la, dal 24 gennaio saranno. Lo ha stabilito il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base deie delle indicazioni della Cabina di Regia e ha quindi firmato due nuove ordinanze. Passa dunque in areala Regionee lo stesso vale per la Regione, decisione quest’ultima scaturita dalla relazione tecnica dell’ISS che prende nota della rettifica deiinviata dalla Regione stessa., la relazione dell’Iss La fuoriuscita delladallarossa per tornare inha avuto conferma nel pomeriggio di venerdì, forte della relazione dell’Istituto ...

