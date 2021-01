Lazio, Inzaghi: “Ci manca qualche punto ma veniamo da un ottimo periodo. Luis Alberto…” (Di sabato 23 gennaio 2021) Simone Inzaghi, mister della Lazio, ha presentato la partita di domani contro il Sassuolo: "veniamo da un ottimo periodo, una buonissima striscia di vittorie, poi nel calcio ci sono gli imprevisti come quelli di Luiz Felipe e Luis Alberto. Guardiamo avanti, pensiamo a domani, troveremo il Sassuolo che è un avversario temibile. Abbiamo avuto mille difficoltà nella prima parte di stagione, ci manca qualche punto - dichiara Inzaghi in conferenza - , ma sicuramente abbiamo fatto un ottimo cammino in Champions e abbiamo superato il turno in Coppa. Pensiamo solo a domani, dovremo giocare al meglio. Akpa si sta guadagnando il campo con le prestazioni, è un ragazzo con ottime qualità fisiche e tecniche e ... Leggi su itasportpress (Di sabato 23 gennaio 2021) Simone, mister della, ha presentato la partita di domani contro il Sassuolo: "da un, una buonissima striscia di vittorie, poi nel calcio ci sono gli imprevisti come quelli di Luiz Felipe eAlberto. Guardiamo avanti, pensiamo a domani, troveremo il Sassuolo che è un avversario temibile. Abbiamo avuto mille difficoltà nella prima parte di stagione, ci- dichiarain conferenza - , ma sicuramente abbiamo fatto uncammino in Champions e abbiamo superato il turno in Coppa. Pensiamo solo a domani, dovremo giocare al meglio. Akpa si sta guadagnando il campo con le prestazioni, è un ragazzo con ottime qualità fisiche e tecniche e ...

