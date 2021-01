L’Atalanta inventa la barriera su punizione a favore (Di sabato 23 gennaio 2021) L’Atalanta sta vincendo 1-0 a Milano contro il Milan. Rete di Romero su colpo di testa. Dopo 45 minuti, è meritato il vantaggio della squadra di Gasperini. L’Atalanta ha anche presentato una novità che ci sembra assoluta. Almeno noi non l’avevamo mai vista. Ossia la barriera, o controbarriera su punizione a favore. punizione dal limite, Ilicic pronto a calciare. L’Atalanta ha piazzato tre uomini davanti al pallone, coprendolo quindi a Donnarumma. Ilicic ha preso la rincorsa, e poco prima di calciare i tre compagni si sono allontanati dal pallone, andando incontro alla barriera. Ilicic ha calciato molto forte, centrale, e Donnaruma ha respinto con i pugni. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 23 gennaio 2021)sta vincendo 1-0 a Milano contro il Milan. Rete di Romero su colpo di testa. Dopo 45 minuti, è meritato il vantaggio della squadra di Gasperini.ha anche presentato una novità che ci sembra assoluta. Almeno noi non l’avevamo mai vista. Ossia la, o controsudal limite, Ilicic pronto a calciare.ha piazzato tre uomini davanti al pallone, coprendolo quindi a Donnarumma. Ilicic ha preso la rincorsa, e poco prima di calciare i tre compagni si sono allontanati dal pallone, andando incontro alla. Ilicic ha calciato molto forte, centrale, e Donnaruma ha respinto con i pugni. L'articolo ilNapolista.

LuigiLiccardo6 : RT @napolista: L’Atalanta inventa la barriera su punizione a favore In tre hanno coperto il pallone a Donnarumma, si sono allontanati poco… - napolista : L’Atalanta inventa la barriera su punizione a favore In tre hanno coperto il pallone a Donnarumma, si sono allonta… - MilanLiveIT : L'arbitro inventa un fallo in favore dell'#Atalanta #MilanAtalanta - SapiaLuca : Partita vinta 2-0 e dominata col Cagliari che fa il primo tiro in porta al 82’, arbitro che si inventa il giallo a… - matteoduranti10 : @al_nazairolima @lacustre81 La prestazione c’è stata, oggi non ho visto stanchezza. Ripeto è mancato l’ultimo passa… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Atalanta inventa Ci pensa Borriello, Milan quarto Leo: "Siamo in costante crescita" La Repubblica