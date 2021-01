Il discorso di Joe Biden, l’assalto al Campidoglio e la storia di una nazione ancora incompleta (Di sabato 23 gennaio 2021) “Questo è il giorno dell’America”. “Questo è il giorno della democrazia”. “Un giorno di storia e speranza”. Con queste brevi frasi dense di significato si è aperto il discorso inaugurale della 46ª presidenza degli Stati Uniti d’America presieduta dal democratico Joe Biden. Certo, non sono concetti nuovi e mai teorizzati dalla mente umana, ma sono comunque parole dallo smodato peso specifico se inscritte e calate nel periodo storico in cui vengono lette. La cerimonia per lunghi tratti viene ripresa con un’inquadratura a campo medio, talvolta staccando sul primo piano di Biden nei momenti concitati, dando così l’idea allo spettatore (e forse ancor più ai posteri) che quello in atto sia poco più che il solito insediamento quadriennale di un presidente, ma ad un tratto lo stacco va sulla panoramica e il cuore si ... Leggi su bergamonews (Di sabato 23 gennaio 2021) “Questo è il giorno dell’America”. “Questo è il giorno della democrazia”. “Un giorno die speranza”. Con queste brevi frasi dense di significato si è aperto ilinaugurale della 46ª presidenza degli Stati Uniti d’America presieduta dal democratico Joe. Certo, non sono concetti nuovi e mai teorizzati dalla mente umana, ma sono comunque parole dallo smodato peso specifico se inscritte e calate nel periodo storico in cui vengono lette. La cerimonia per lunghi tratti viene ripresa con un’inquadratura a campo medio, talvolta staccando sul primo piano dinei momenti concitati, dando così l’idea allo spettatore (e forse ancor più ai posteri) che quello in atto sia poco più che il solito insediamento quadriennale di un presidente, ma ad un tratto lo stacco va sulla panoramica e il cuore si ...

