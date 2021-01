Dzeko resterà a Roma? Tifosi in ansia: 'Devono fare subito pace' (Di sabato 23 gennaio 2021) La giornata a Roma è iniziata sotto un cielo grigio, lo stesso che c'è a Trigoria dopo la settimana di fuoco tra derby perso, caos Spezia e caso Dzeko. Se il bosniaco oggi non sarà in campo (e ... Leggi su gazzetta (Di sabato 23 gennaio 2021) La giornata aè iniziata sotto un cielo grigio, lo stesso che c'è a Trigoria dopo la settimana di fuoco tra derby perso, caos Spezia e caso. Se il bosniaco oggi non sarà in campo (e ...

infoitsport : Dzeko resterà a Roma? Tifosi in ansia: 'Devono fare subito pace' - sportli26181512 : Dzeko resterà a Roma? Tifosi in ansia: 'Devono fare subito pace': Dzeko resterà a Roma? Tifosi in ansia: 'Devono fa… - Gazzetta_it : #Dzeko resterà a #Roma? Tifosi in ansia: 'Devono fare subito pace' - MilanWorldForum : Roma: scoppia il caso Dzeko. Le news -) - Bianca34874951 : RT @FabrizioCossu: Quindi la Roma dovrebbe cedere Dzeko perché in contrasto con Fonseca. Fonseca però non è certo della conferma. E allora… -

Ultime Notizie dalla rete : Dzeko resterà VIDEO - La Roma celebra Dzeko con i suoi migliori cinque gol europei Il Romanista