Così faccio parlare gli insetti per arrestare killer e criminali

(Di sabato 23 gennaio 2021) Sofia Dinolfo L'entomologo forense Stefano Vanin racconta come glisui corpi in decomposizione siano in grado di dare risposte su aspetti oscuri che diversamente non verrebbero mai chiariti Come si fa a ricostruire scene del crimine complesse? Come si risolvono i casi in cui c'è almeno una vittima? Come si possono rilevare gli elementi capaci di dare risposte sulle modalità della morte, sull’orario e sulla scena del delitto? A queste domande risponde l’entomologia forense, ovvero quella disciplina che, attraverso lo studio degliche si sviluppano sui corpi in decomposizione, riesce a chiarire aspetti che diversamente rimarrebbero oscuri per sempre. A spiegare a IlGiornale.it l’importanza della collaborazione di questi animaletti è l’entomologo Stefano Vanin, professore di Zoologia all’Università di Genova e presidente ...