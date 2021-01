Como | violenta e picchia fino a ucciderla figlia di 18 mesi della compagna | arrestato**

(Di sabato 23 gennaio 2021) Milano, 23 gen. (Adnkronos) - Avrebbeto etoladi 18. L'uomo è stato arrestato ieri dai carabinieri di Mariano Comense dopo le indaginiProcura di Como, che hanno evidenziato con l'aiutoconsulenza di un medico legale che la piccola non aveva potuto ferirsi così accidentalmente, come lui aveva raccontato alla madre e alla nonna. La mortebambina, avvenuta all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dove era stata portata con urgenza, risale all'11 gennaio scorso. (segue)

COMO - La bimba di 18 mesi morta in casa l'11 gennaio scorso a Cabiate,nel Comasco, non è morta per un incidente. In base agli accertamenti medico legali, la piccola "è stata ripetutamente picchiata" ...Non è stato un incidente a causare la morte, avvenuta l'11 gennaio, di una bambina di 18 mesi di Cabiate (Como). In base agli accertamenti medico legali, la piccola è stata "ripetutamente picchiata" e ...