Asia Argento e Fabrizio Corona (di nuovo) in love: cosa succede tra i due? (Di sabato 23 gennaio 2021) Lasciano perplessi gli scatti pubblicati da Fabrizio Corona sul suo presunto ritorno di fiamma con Asia Argento. I due, che hanno avuto un breve flirt lo scorso anno finito dopo che l’attrice si è resa conto d’essere parte di un piano gossiparo ben architettato dall’ex paparazzo, sembrano aver ritrovato un particolare feeling. Corona ha pubblicato più di uno scatto insieme ad Asia dove appaiono in confidenza e non mancano di scambiarsi un bacio a stampo: “THE SHOW MUST GO ON @AsiaArgento” questa la didascalia che accompagna uno dei post. Certo è che questo ritorno di fiamma avviene proprio nei giorni in cui esce il libro di Asia “Anatomia di un cuore selvaggio” che Corona ha anche pubblicizzato sul ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 23 gennaio 2021) Lasciano perplessi gli scatti pubblicati dasul suo presunto ritorno di fiamma con. I, che hanno avuto un breve flirt lo scorso anno finito dopo che l’attrice si è resa conto d’essere parte di un piano gossiparo ben architettato dall’ex paparazzo, sembrano aver ritrovato un particolare feeling.ha pubblicato più di uno scatto insieme addove appaiono in confidenza e non mancano di scambiarsi un bacio a stampo: “THE SHOW MUST GO ON @” questa la didascalia che accompagna uno dei post. Certo è che questo ritorno di fiamma avviene proprio nei giorni in cui esce il libro di“Anatomia di un cuore selvaggio” cheha anche pubblicizzato sul ...

paola_chiarore : @rebeccagrazia11 Asia Argento fa pena. È solo una povera sfigata - QuotidianPost : Asia Argento e Fabrizio Corona (di nuovo) in love: cosa succede tra i due? - Adriano48R : RT @rebeccagrazia11: Asia Argento ogni tanto si ricorda di essere stata abusata tanto per rimanere sulla cresta dell'onda - zazoomblog : Asia Argento avete mai visto la sorella? Ecco chi è Fiore - #Argento #avete #visto #sorella? #Fiore - IsabellaDaragon : RT @rebeccagrazia11: Asia Argento ogni tanto si ricorda di essere stata abusata tanto per rimanere sulla cresta dell'onda -